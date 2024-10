El sistema que mueve agua alrededor de la Tierra se desequilibra por primera vez y tendrá estos efectos

Un nuevo informe de la Comisión Global sobre la Economía del Agua (Global Commission on the Economics of Water, en inglés) ha revelado que, por primera vez en la historia humana, la humanidad ha alterado el ciclo global del recurso hídrico.

Este desequilibrio en el sistema que mueve agua de la Tierra, causado por décadas de uso destructivo del suelo, combinado con la crisis climática provocada por el hombre, está generando una creciente catástrofe que podría afectar a economías, producción de alimentos y vidas humanas.

¿Cuáles son los impactos del desequilibrio en el sistema que mueve agua en la Tierra?

Según datos contenidos en el informe, casi 3 mil millones de personas ya enfrentan escasez de agua. Las consecuencias de este desequilibrio son evidentes: las cosechas se están marchitando y muchas ciudades están hundiéndose a medida que se agota el agua subterránea.

Si no se toman medidas urgentes, se anticipa que esta crisis podría amenazar más del 50% de la producción alimentaria mundial y reducir el PIB promedio de los países en un 8% para 2050, siendo aún más drásticas las pérdidas en países de bajos ingresos, donde podrían alcanzar hasta el 15%, de acuerdo a la entidad.

Johan Rockström, co-presidente de la comisión y autor del estudio, advierte: “Por primera vez en la historia humana, estamos sacando el ciclo global del agua de su equilibrio. Ya no se puede confiar en la precipitación, la fuente de toda el agua dulce”.

El informe también distingue entre el “agua azul” (líquido en lagos, ríos y acuíferos) y el “agua verde” (humedad almacenada en suelos y plantas). Aunque el suministro de agua verde ha sido tradicionalmente pasado por alto, es igualmente vital para el ciclo hídrico, ya que devuelve humedad a la atmósfera a través de la transpiración de las plantas, generando aproximadamente la mitad de todas las lluvias sobre la tierra.

¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático en las alteraciones del ciclo natural del agua?

Las alteraciones en el ciclo del agua están “profundamente entrelazadas” con el cambio climático. Un suministro estable de agua verde es crucial para apoyar la vegetación que puede almacenar carbono, pero las acciones humanas, como la destrucción de humedales y la deforestación, están agotando estos sumideros de carbono y acelerando el calentamiento global. Este, a su vez, está secando paisajes, reduciendo la humedad y aumentando el riesgo de incendios , señala la entidad.

Por su parte, Ngozi Okonjo-Iweala, directora general de la Organización Mundial del Comercio, indica que esta crisis “es una tragedia”, pero también “una oportunidad para transformar la economía del agua”.

