¿Hay aguinaldo para los Jóvenes Construyendo el Futuro 2024? Esto dice el programa

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que paga el gobierno a través de una tarjeta del Banco del Bienestar. Sin embargo, al ser de una larga duración, muchos se han preguntado si los jóvenes que están contratados por este programa pueden recibir aguinaldo, considerando esta es una prestación de ley que deben recibir los trabajadores.

En los últimos años, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido un éxito en todo México. Su objetivo es ayudar a la población que no trabaja ni estudia, con el propósito de que puedan capacitarse en algún trabajo de su interés durante un año, para que así puedan entrar al mundo laboral con experiencia más adelante.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Jóvenes Construyendo el Futuro reciben aguinaldo este 2024?

Lamentablemente para los jóvenes en este programa, la respuesta es que no, no hay aguinaldo para los Jóvenes Construyendo el Futuro este 2024. La empresa que los contrata no está obligada a darles esa prestación y también hay otro motivo.

Resulta que no son trabajadores formales y no pertenecen a la institución en la que laboran. Aquellos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro son considerados becarios, por lo que no gozan de los beneficios que contempla la Ley Federal del Trabajo, ya que están siendo capacitados.

Twitter: @JovConFuturo Así es el registro a Jóvenes Construyendo el Futuro

Cuánto dinero le pagan a los Jóvenes Construyendo el Futuro

En el 2024, el pago de Jóvenes Construyendo el Futuro para todos los participantes del programa fue de $7572 pesos mexicanos, cantidad que se les entregaba una vez al mes a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Cabe destacar que se espera un aumento para los Jóvenes Construyendo el Futuro en el 2025, considerando que si se logra un aumento al salario mínimo, también se vería reflejado en este programa.

Adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.