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Mala Espina

La conversación entre Raúl Quintanilla y Xavier Velasco gira en torno a Mala Espina, la primera incursión del escritor en la novela negra, una obra que utiliza el suspenso para explorar las fracturas sociales, el miedo, el poder y la identidad en México.

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Por: Redacción adn Noticias

Velasco reflexiona sobre cómo las diferencias de clase se diluyen en la búsqueda de legitimidad y en el pensamiento mágico, mientras profundiza en la construcción del personaje de Dunia Montoro, una protagonista marcada por la caída de su padre y por la necesidad de encontrar justicia desde el lado opuesto de la ley. A lo largo de la entrevista, el autor comparte el componente autobiográfico que siempre encontramos en sus novelas, el dolor que implica escribir desde las propias heridas y la literatura como una forma de reconciliación con la realidad. La charla concluye con una mirada íntima sobre el paso del tiempo y la convicción de que escribir sigue siendo un acto de valentía.

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