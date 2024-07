¿Qué esperan los mexicanos de la elección presidencial en EU?

En los Estados Unidos, radicamos 11 millones setecientos mil mexicanos. Una cifra nada despreciable que podría inclinar la balanza a favor o en contra de los demócratas o los republicanos en las próximas elecciones presidenciales para el mes de noviembre.

La gran mayoría de nuestros paisanos, han salido del país, buscando las oportunidades, la tranquilidad, la seguridad y el trabajo bien retribuido que nuestra patria les negó, dejando atrás a sus familias, a sus tierras, a sus amistades, a su entorno.

Ser un inmigrante no es nada fácil, porque es enfrentarse a una realidad que no es la nuestra, a un idioma que tampoco muchos no hablan, es acostumbrarse a un tipo de comida radicalmente distinta a la nuestra. pero todo se hace con el afán de mejorar las condiciones de nuestra propia familia, enviando enormes cantidades de remesas a México. Por ello nuestro voto vale y pesa.