Esta semana hablaremos sobre la economía circular, cómo ahorrar energía y ejemplos de éxito que ya existen en México. La humanidad debe acelerar la transición de una economía donde preferimos desechar algo, que repararlo; lo que genera muchos desperdicios.

Para lograrlo, hay que darle más valor como sociedad al agua, a la vegetación, a nuestra salud, a los materiales que ya no estamos usando, a la reparación y hasta a cargar con nuestros termos y recipientes para reducir el consumo de plásticos de un sólo uso. La economía circular es la base para un consumo más eficiente de energía y agua. La naturaleza no produce residuos, ser circular se trata de imitar a la naturaleza y no generar residuos.