La caída de “El Mencho”: golpe histórico al CJNG y el riesgo del reacomodo criminal

La captura y muerte de Nemesio Oseguera detonó una jornada de violencia inédita y reavivó la pregunta clave: ¿qué tan grande y peligroso es realmente el CJNG? Analizamos por qué este cártel se volvió un consorcio criminal transnacional, comparable en poder y financiamiento con grandes grupos extremistas, el alcance real del operativo militar, la reacción —menos brutal de lo esperado— y el escenario que se abre ahora: reacomodos internos, disputas por plazas y un periodo de alta volatilidad para la seguridad en México y la región.

