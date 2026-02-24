CJNG y el abatimiento de su líder | Primer Círculo

En esta edición de Primer Círculo, Carlos Elizondo y Federico Reyes Heroles, conversan con el experto en Seguridad, Carlos Seoane.

Quien nos comenta que cuando un cartel sufre la detención o abatimiento de su líder, es importante ver como se reacomodan las diferentes fracciones de esos cárteles.

Dice que el impacto y daño económico es brutal pero que aplaude que se atrapó al capo más buscado y se desactivó el llamado, cartel más grande del mundo.

A diferencia del Culiacanazo, en esta ocasión hubo incendios y narcobloqueos en muchos puntos del país.

Seoane comenta que como no hay un censo del narco es difícil saber que tanto alcance tenía el CJNG en el mundo. También nos dice que la presencia que tiene este grupo, es diferente en cada estado de la República y Países en los que tiene presencia, en ciertas partes se dedica al Huachicol fiscal, en otras a robo de mercancía en tránsito, narcotrafico en casi todos los lugares donde tienen presencia.

El apuesta a que habrá mucha violencia en las diferentes plazas, para ver cómo se reacomodan.

Seguramente hubo un cuarto de comando pero la comandanta suprema estaba de gira, tal vez para usarla como cortina de humo.

No hay manera de que el Crimen Organizado haya llegado donde está en este país desde hace décadas sin la protección, colusión o aceptación de distintos niveles del gobierno.

La lección que nos queda es que no hay intocables, si se puede y se tiene con que, (fuerzas especiales del ejército) sin ayuda de Washington.

Hay un bono de buena voluntad ahorita y ojalá se aproveche, concluyen.