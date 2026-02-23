Reforma electoral: el debate que eclipsa la agenda del Congreso

Mientras la iniciativa presidencial aún no llega, la discusión sobre la reforma electoral ya domina el pulso legislativo y desplaza otros temas clave en el Congreso de la Unión. En este contexto, Adriana Sarur conversa con Marcelo Torres Cofiño sobre cómo una reforma puede fortalecer —o debilitar— la democracia; Víctor Sánchez Baños dialoga con Erubiel Alonso Que sobre los riesgos de recortar el financiamiento a partidos; y Alicia Salgado pone la lupa en iniciativas paralelas que buscan redefinir los derechos de autor y la creación cultural. Tres miradas, un mismo dilema: qué reforma suma a la democracia y cuál la pone en riesgo.

