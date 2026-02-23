Del discurso a los datos: el verdadero valor del talento

Las empresas repiten que “la gente es lo más importante”, pero en los estados financieros el talento aparece como un costo, no como un activo.

Los trabajadores, el talento de las empresas, representan más de la mitad de lo que valen las compañías y aun así, no está en los libros contables. Estudios señalan que reemplazar un trabajador cuesta entre 50% y 200% de su salario anual y aun así no se le da el valor que implican, la rotación laboral es altísima y sólo 23% está comprometido con su trabajo.

