Populismo, la tragedia de Venezuela | Punto de Fuga

En esta emisión de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla y Pablo Hiriart conversan sobre la reciente intervención de EEUU en Venezuela.

Analizan si el chavismo inició realmente desde 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana.

Discuten sobre las consecuencias del Populismo en América Latina.

Quintanilla comenta que la llamada Caravana de la Libertad formada por Castro y el Che Guevara lleva más de 60 años en el poder en Cuba, mientras el dictador Batista gobernó solo 11 años.

América Latina tenía en la primera parte del siglo pasado, 3 grandes potencias, Argentina, Cuba y Venezuela, nos dice Hiriart y el populismo acabó con esos pueblos, no creó riqueza, ni industrialización.

Desde 1998 cuando gana el poder Hugo Chávez, Venezuela va en picada, actualmente 8 de cada 10 venezolanos vive en la pobreza, sin libertad de expresión y demás pérdidas, siendo el país más rico en yacimientos petroleros, no tiene la inversión para poderlo extraer.

Maduro es un delincuente desde que se robó las elecciones e hizo alianzas con el crimen organizado. Actualmente no se puede separar el poder político, del crimen y de las fuerzas armadas, EEUU permitió que sigan gobernando los mismos, con tal de ser ellos quienes extraigan el petróleo.

Muy significativo que hay más de 7 millones de venezolanos que han salido de su país.

Al populismo hay que cortarlo a tiempo,

concluyen.

