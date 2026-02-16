Panorama y retos en Coacalco | CIUDAD
El presidente municipal de Coacalco habla sobre los retos y avances de su administración. Los puntos clave incluyeron:
La administración ha operado con recursos propios debido a la reducción de apoyos federales.
* *Retos Geográficos y de Movilidad:*
Coacalco, ubicado en el Valle de México entre Ecatepec y Tultitlán, enfrenta problemas de movilidad debido a solo dos vías principales.
* *Mejoras en Movilidad:* Se está construyendo un distribuidor vial que bajará de Parque Residencial para descongestionar el tráfico, con inauguración programada para finales de mayo o principios de junio.
* *Estrategia de Seguridad:*
Se duplicó el salario de los policías (a ~15,000-16,000 pesos netos mensuales) y se triplicó su seguro de vida (a 300,000 pesos).
* *Resultados de Seguridad:*
La administración reporta una reducción del 34% en los índices delictivos de alto impacto durante el año pasado.
* *Desarrollo Juvenil:*
Se completó el Centro Cultural de Coacalco y se está construyendo un deportivo de alto rendimiento con alberca semiolímpica, fosa de clavados, gimnasio y pista atlética en Potrero de la Laguna.
* *Tecnología y Servicios:* Se instalaron luminarias inteligentes, se cambiaron todos los semáforos por unos con cámaras de vigilancia y se sumaron 300 nuevas cámaras al centro de emergencias.
* *Gestión del Agua:*
A pesar de la escasez regional, Coacalco ha invertido en 7 nuevos pozos y mantenimiento, asegurando el suministro diario de agua en todas las colonias.
* *Finanzas Públicas:*