Panorama y retos en Coacalco | CIUDAD

La administración ha operado con recursos propios debido a la reducción de apoyos federales.

* *Retos Geográficos y de Movilidad:*

Coacalco, ubicado en el Valle de México entre Ecatepec y Tultitlán, enfrenta problemas de movilidad debido a solo dos vías principales.

* *Mejoras en Movilidad:* Se está construyendo un distribuidor vial que bajará de Parque Residencial para descongestionar el tráfico, con inauguración programada para finales de mayo o principios de junio.

* *Estrategia de Seguridad:*

Se duplicó el salario de los policías (a ~15,000-16,000 pesos netos mensuales) y se triplicó su seguro de vida (a 300,000 pesos).

* *Resultados de Seguridad:*

La administración reporta una reducción del 34% en los índices delictivos de alto impacto durante el año pasado.

* *Desarrollo Juvenil:*

Se completó el Centro Cultural de Coacalco y se está construyendo un deportivo de alto rendimiento con alberca semiolímpica, fosa de clavados, gimnasio y pista atlética en Potrero de la Laguna.

* *Tecnología y Servicios:* Se instalaron luminarias inteligentes, se cambiaron todos los semáforos por unos con cámaras de vigilancia y se sumaron 300 nuevas cámaras al centro de emergencias.

* *Gestión del Agua:*

A pesar de la escasez regional, Coacalco ha invertido en 7 nuevos pozos y mantenimiento, asegurando el suministro diario de agua en todas las colonias.

* *Finanzas Públicas:*

