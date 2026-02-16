¿Cómo va la economía de México? Lo que dicen las cifras y el empleo en México

El gobierno presume fortaleza económica, bajo desempleo y un peso sólido. Pero los datos cuentan otra historia: caída del empleo formal en diciembre y enero, la primera contracción en enero desde 2009 y señales de crecimiento débil. Sergio Negrete desmenuza qué hay detrás de las cifras, si la reforma contra la subcontratación funcionó y qué hace falta para reactivar la economía y generar más empleos reales.

