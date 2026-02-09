Justicia pendiente en México: la deuda que ninguna reforma ha cumplido | Punto de Fuga

En esta emisión de Punto de Fuga el Maestro Raúl Quinatanilla conversa con el constitucionalista Daniel Quintanilla Castro, quien desmenuza la Justicia en México. Comenta que hace falta un sistema de justicia que realmente funcione.

La justicia como una deuda histórica que México arrastra desde la Constitución de 1917.

La conversación va más allá de la reforma judicial. Se reflexiona sobre las promesas incumplidas del proyecto constitucional, la persistencia de instituciones heredadas del porfiriato y las reformas que se quedan en la superficie sin atender el fondo del problema. Además, se analiza la relación inevitable entre Política y Derecho, el empobrecimiento del lenguaje jurídico y la necesidad de transformarlo, la ausencia de una discusión profunda sobre el valor de la justicia como eje del desarrollo y la ética pública del país.

No es un problema exclusivo de México, pasa en todas partes del mundo, incluso en los Estados Unidos la Suprema Corte es ahora

Trumpista y hay un conflicto muy grave respecto a la interpretación de su Constitución.

La administración de justicia es una organización humana, se requieren instituciones у dinero. Hemos tenido solo reformas superficiales, pero hubo un cambio inédito al poder votar por jueces, magistrados y ministros por primera vez.

México no ha podido construir un sistema de justicia funcional que responda a los problemas y necesidades de la sociedad.

