El legislativo y la reforma electoral | CIUDAD

La discusión se centra en la propuesta de reforma electoral en México, calificada de “supuesta” por la falta de un documento tangible y la ineficacia de la comisión creada para ello.

Los puntos clave abordados son:

* *Ausencia de consenso:* Se critica que una reforma de tal magnitud se discuta sin un documento formal ni el consenso necesario, especialmente de la oposición y la ciudadanía. Se argumenta que las reformas electorales deben nacer de la iniciativa ciudadana y no del gobierno.

* *Financiamiento público:* El diputado Héctor Saúl Tellez (PAN) defiende el financiamiento público de los partidos para evitar la entrada de dinero de “poderes fácticos”, incluyendo el crimen organizado, proponiendo incluso la anulación de elecciones y la pérdida de registro para partidos que reciban fondos ilícitos.

* *Autonomía del INE:*

Se subraya la importancia de defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y el control ciudadano de las elecciones frente a posibles retrocesos.

* *Representación proporcional (Plurinominales):*

Aunque se reconoce la mala percepción de los diputados plurinominales, se defiende su necesidad para garantizar la representación de las minorías y la pluralidad política, evitando una voz hegemónica.

* *Sobrerepresentación:* Se denuncian la “sobrerepresentación” de la mayoría gobernante (Morena y aliados), que con un 54% de la votación ha logrado un 76% de representación en el Congreso, lo que se considera un “cáncer legislativo” que anula el debate y la voz de la oposición.

* *Proceso legislativo:*

Se lamenta que el proceso se esté dando a la inversa (primero el consenso y luego la iniciativa), lo que podría llevar a una imposición autoritaria sin debate real, similar a la reforma judicial.

En general, se expresa una fuerte preocupación por los posibles retrocesos democráticos que podría implicar la reforma electoral propuesta por el gobierno, especialmente en temas de financiamiento, autonomía electoral y representación de minorías.

