Isaac Newton: método, soledad y el nacimiento de la física moderna

Isaac Newton construyó su obra a partir de un trabajo metódico y prolongado, guiado por la observación directa y el razonamiento matemático. Alejado de la enseñanza tradicional y trabajando en gran medida en soledad, formuló nuevas explicaciones sobre el movimiento, la luz y la gravitación, desarrollando herramientas como el cálculo para describir el cambio continuo. Al unificar los fenómenos terrestres y celestes en un mismo marco teórico, Newton no solo transformó la comprensión de la naturaleza, sino que estableció las bases de la física clásica y de un método científico capaz de explicar y predecir la realidad con rigor.

