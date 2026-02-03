Davos y la Montaña Mágica | Punto de Fuga

En esta emisión de Punto de Fuga, Raúl Quintanilla y Pablo Hiriart, conversan sobre los resultados en la reciente cumbre de Davos y la Montaña Mágica, la novela de Thomas Mann que se lleva a cabo en esa misma región.

Hablan de un sanatorio que había en Davos, para tuberculosos, donde Hans Castorp visita a su primo, nos cuentan de personajes protagónicos de la novela, Settembrini, el liberal y Naphta, el conservador.

Discuten sobre la similitud de ese sanatorio con la cumbre de los líderes mundiales.

Mann nos platica sobre la pérdida de lucidez, de cómo los seres humanos se empiezan a separar y la sensación de miedo por el cambio de siglo.

Dice Mann que las civilizaciones caen por exceso de tolerancia, sobre todo a los destructores.

Hiriart comenta que las instituciones están resquebrajadas y podemos caer en una guerra, sobretodo económica.

Las palabras que sonaron en Davos son como Settembrini y el mundo es como Naphta.

El discurso de Carney dice que hay que emanciparnos y el Srio. General de la OTAN dice que Europa no es nada sin el armamento de los EEUU.

Realismo contra Modernismo es lo que mueve la Montaña Mágica, antes y ahora.

En México también estamos discutiendo sobre un país ideal mientras la realidad avanza en la destrucción de las instituciones, la normalización de la violencia y a eso lo llamamos 4T.

Hablar de lo que va a suceder es saber cómo está tu futuro, el porvenir es lo que tienes en el presente. Eres lo que haces, no lo que vas a hacer.

La claridad de ideas, es importante pero hay que saber ejecutar.

