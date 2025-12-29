La siguiente revolución, Inteligencia artificial | Ciudad 25

La entrevista aborda el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la sociedad, calificándola como la “siguiente revolución” que ya está inmersa en la vida cotidiana. Los ponentes discuten cómo la IA cambia nuestra interacción con la tecnología, pasando de la búsqueda múltiple a recibir una única respuesta, lo que plantea el riesgo de ceder el pensamiento crítico.

A pesar de los temores al desplazamiento laboral, se argumenta que la IA es una herramienta para mejorar la productividad y potenciar capacidades, no un reemplazo. Se subraya la necesidad de cuestionar sus respuestas y validar fuentes.

También se explora la percepción de la IA como un “competidor intelectual”, atribuyendo el miedo al ego humano. Finalmente, se anticipa el futuro de la IA hacia la “singularidad” —la unión tecnológico-biológica— donde la tecnología se integraría en el cuerpo humano, con ambos panelistas expresando entusiasmo por vivir esta próxima etapa de la evolución humana.

