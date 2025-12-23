Panorama del sector del comercio y el turismo| Ciudad 25

El, Presidente Nacional de Concanaco y Servitur, destaca que este sector representa el 66% del PIB y genera casi el 70% del empleo en México. Es un sector resiliente y el principal motor de la economía real.

Importancia de las MIPYMES: El 95% de este sector son MIPYMES (negocios familiares de 1 a 50 empleados), que a pesar de ser el motor económico, a menudo no participan en las mesas de decisión.

Desafíos principales:

Sobrerregulación: Más de 60 trámites para abrir un negocio en algunos estados, lo que genera corrupción e informalidad.

Carga impositiva: Impuestos como el de nómina que penalizan la generación de empleo.

Inseguridad: Afecta directamente a los negocios.

Falta de acceso a financiamiento: Especialmente para las MIPYMES.

Informalidad: Más del 60% de los negocios y casi el 55% de la población económicamente activa operan en la informalidad laboral (sin prestaciones de ley), lo cual se agrava por políticas que castigan al sector formal.

Propuestas: Simplificar trámites, reducir cargas impositivas, facilitar el financiamiento y apoyar a las empresas que cumplen.

Oportunidades:

El Mundial de fútbol de 2026 representa una gran oportunidad para el turismo y la economía del país.

Llamado a la acción: Se invita a la población a consumir en negocios locales ("Hagamos patria con cada compra") para que el dinero permanezca en la comunidad y fortalezca el empleo local.

