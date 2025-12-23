Controversia en el Congreso de la CDMX, la situación de seguridad y la Reforma de Transparencia

El diputado Mario Enrique Sánchez Flores (PAN) explica que la oposición se opuso a una reforma que eliminaba la autonomía del órgano de transparencia, centralizando su control en una sola persona dentro de la Contraloría. El PAN, junto con el PRI, tomó pacíficamente el Congreso para protestar.

Posición de Movimiento Ciudadano: El diputado lamenta que Movimiento Ciudadano no participó en la discusión y votó a favor de la reforma.

Presupuesto de la Ciudad de México: El PAN no participó en la votación final del presupuesto, retirándose de la sesión por considerarla una “farsa”, aunque inicialmente el entrevistador cuestionó su supuesta votación a favor. El PAN tenía más de 70 reservas al presupuesto.

Seguridad en la Ciudad de México:

Existe una alta percepción de inseguridad (70% de mujeres, 50% de hombres).

El 90% de los delitos no se denuncian, lo que genera impunidad.

La extorsión aumentó un 250% en denuncias, el narcomenudeo un 20% y el robo de vehículos también va al alza.

La Ciudad de México es la entidad número uno en desapariciones.

Se critica la falta de acciones efectivas y la ineficacia de la fiscalía y la policía de investigación.

El PAN propuso 300 millones de pesos adicionales para seguridad en el presupuesto, pero no fue aprobado.

El diputado concluye que la oposición seguirá haciéndose sentir pacíficamente para evitar que las “mayorías artificiales” sigan afectando la ciudad.

