¿Se puede rescatar Pemex? | Punto de Fuga

En este capítulo de Punto de Fuga, el Mtro. Quintanilla conversa con el analista Carlos Elizondo sobre si es posible rescatar Pemex.

Elizondo nos hace un marco histórico de cuando se fundó la empresa y empezó la industrialización del país.

Comenta que en el gobierno de Echeverría ya estábamos importando petróleo, aunque se descubre el yacimiento de Cantarel y se desarrolla en el sexenio de López Portillo, quien se dio cuenta de la abundancia de dinero que habría en el país.

Al final hubo un gran dispendio y cuando empieza a bajar el precio del petróleo, nos endeudamos, todo se colapsó.

La Reforma Petrolera del 14 fue tan importante, porque era darle a Pemex las mejores condiciones para sobrevivir, que es competir en el mercado pero en cuanto llegó AMLO, Pemex ya no tuvo competencia.

Pone el ejemplo de Petrobras que también es una empresa estatal, en Brasil, pero es muy eficaz desde que el presidente Cardoso la abrió a la competencia y eso la fortaleció.

El dueño de los yacimientos es el Estado, no Pemex y tu primer objetivo sería sacar al mejor precio el petróleo del que eres dueño.

Petrobras tiene una agencia que licita las reservas y gana quien está dispuesto a pagarle más al estado, hay investigación para explotar óptimamente, y nosotros vemos como amenaza la competencia.

La obsesión por refinar nos hace perder más dinero y es soberanía malentendida.

Pemex fue una gran fuente de riqueza para México, administrar una empresa tan grande sin cambiar los incentivos es imposible.

Hay una salida, hacer como Petrobras que estaba muy endeudada en el 2016, puso a competir, vendió activos, etc.

Hay que saber administrar nuestros recursos naturales para progresar.

