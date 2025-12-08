La renuncia de Gertz Manero: un giro decisivo para la Fiscalía y la autonomía en México

La salida de Alejandro Gertz Manero marca un punto de quiebre en la historia reciente de la justicia en México. Como primer fiscal general autónomo —nombrado en 2019 sin intervención presidencial directa— su renuncia abre una discusión urgente: ¿qué implica para el futuro de la Procuraduría y para la autonomía institucional del país?

La posible llegada de Ernestina Godoy, una figura cercana a la Presidenta, despierta dudas sobre si la Fiscalía conservará independencia o quedará sujeta a la voluntad política del Ejecutivo. En un contexto donde organismos autónomos han sido debilitados o absorbidos por el poder central, la pregunta es inevitable: ¿se encamina México hacia un modelo donde la gobernabilidad se impone al costo de la autonomía?

Una reflexión necesaria sobre justicia, equilibrio de poderes y las reformas que aún están pendientes en un país que enfrenta retos crecientes.

