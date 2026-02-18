Videos
¿Pemex es más rentable hoy o solo lo parece? | La Entrevista con Sarmiento
El gobierno presume menor deuda y más gasolina, pero hay otros datos: upstream y downstream, precios más altos en México, pagos a proveedores, la rentabilidad de Dos Bocas y el freno a nuevas petroleras
¿Cómo va la economía de México? Lo que dicen las cifras y el empleo en México
El gobierno presume fortaleza económica, bajo desempleo y un peso sólido.
Reforma electoral: ¿democracia en riesgo? | La entrevista con Sarmiento
Mientras se discute una nueva reforma electoral, surgen preguntas de fondo: México no es el país más democrático y la calidad de su democracia se ha venido deteriorando.
Sobrerrepresentación en el Congreso: cuando la mayoría no refleja el voto
El jurista Diego Valadés analiza el libro publicado por el IIJ de la UNAM que explica cómo una mayoría del 54% en las urnas se convirtió en una mayoría calificada del 74% en el Congreso.
Cuba al límite: la crisis perpetua, el embargo interno y las preguntas que nadie quiere responder
La isla enfrenta una nueva etapa de crisis económica y alimentaria que se arrastra desde hace años y a la que la población se ha visto obligada a adaptarse.
México ante la ruptura del orden global y la nueva presión de Washington
El mundo atraviesa una transformación profunda del orden geopolítico y económico surgido tras 1945.
México frente a Trump: soberanía, presión y el riesgo de la fuerza unilateral
La relación entre Estados Unidos y el mundo se vuelve cada vez más tensa bajo el gobierno de Donald Trump, y México está en el centro del tablero.
Tres enigmas, una organización al límite: el nuevo juego literario de Eduardo Mendoza
Ambientada en la Barcelona de la primavera de 2022, Tres enigmas para la Organización reúne detectives improbables, una agencia gubernamental secreta en decadencia y tres casos tan inquietantes como absurdos
El origen oscuro de un imperio: Guillermo Arriaga y el western que reescribe la frontera
Guerras, esclavitud y ambición en la frontera entre México y Estados Unidos. En El hombre, Guillermo Arriaga construye una novela polifónica donde Henry Lloyd levanta un imperio marcado por la violencia.
Maduro capturado: ¿Venezuela será libre o todo seguirá igual?
Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por una fuerza armada de Estados Unidos, Venezuela entra en uno de los momentos más inciertos de su historia reciente.