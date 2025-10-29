Seguridad en México: avances visibles, sombras persistentes

Aunque las cifras oficiales muestran una reducción del 16% en los delitos de alto impacto, el panorama de seguridad en México sigue siendo complejo. En varias regiones del país los cárteles mantienen un control que condiciona la vida cotidiana y política, mientras fenómenos como la extorsión y las desapariciones continúan al alza.

Los avances en la reducción de la violencia son innegables, pero insuficientes frente al poder territorial del crimen organizado, sobre todo en zonas rurales donde el Estado llega con debilidad. En este contexto, se plantea la necesidad de una estrategia nacional más definida, y algunos analistas consideran que figuras como Omar García Harfuch podrían tener la capacidad para delinearla.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿puede México recuperar el control total de su territorio sin una política de seguridad integral y sostenida?

