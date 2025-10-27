Mónica Soto Icaza: del deseo a la palabra, el poder de narrar sin permiso

La escritora Mónica Soto Icaza conversa sobre su más reciente obra “Si te matara, te haría un favor”, un título provocador que abre la puerta a una mirada sin pudor sobre el deseo, el dolor y la liberación. Con una voz que combina sensualidad y fuerza narrativa, Soto Icaza explica cómo el erotismo se ha convertido en su herramienta más poderosa para contar historias: “En el erotismo encontré un vehículo para decir lo que muchas veces callamos”.

Editora y autora independiente, ha recorrido el proceso completo de crear un libro —desde la escritura hasta el encuentro con sus lectores— y asegura que esa experiencia le ha permitido una conexión más íntima con quienes la leen. Su presencia constante en las ferias más importantes del país confirma una trayectoria que se construye con pasión, independencia y una buena dosis de rebeldía literaria.

