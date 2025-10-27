Justicia con perspectiva de género: reflexiones y desafíos actuales

Claudia Ivett conversa con Luz María Zarza sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en la justicia y los mecanismos de alerta que protegen a las mujeres. Con experiencia como magistrada, consejera jurídica y directora jurídica de PEMEX, Zarza comparte su visión sobre cómo la Ley y las políticas públicas pueden garantizar derechos y prevenir violencia, destacando la relevancia de la Alerta de Género en la protección de las mexicanas. Un espacio para analizar avances, retos y el papel de la justicia en la equidad.

