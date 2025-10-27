inklusion.png Sitio accesible
Justicia administrativa cercana: cómo proteger tus derechos ante abusos de autoridad

Claudia Ivett conversa con Estela Fuentes, presidenta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre la importancia de una justicia accesible para la ciudadanía.

Publicado por: Redacción adn Noticias

Claudia Ivett conversa con Estela Fuentes, presidenta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre la importancia de una justicia accesible para la ciudadanía. Desde cómo interponer quejas contra autoridades hasta su experiencia de 44 años en el ámbito judicial, incluyendo justicia penal para niños y adolescentes, Fuentes explica cómo la justicia administrativa puede convertirse en un instrumento real de protección y equidad. Una charla sobre derechos, transparencia y servicio público.

