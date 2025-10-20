Reformas, revisión del T-MEC y fiscalización digital: el pulso legislativo en Desde las Cámaras

En la más reciente edición de Desde las Cámaras, se analizan los temas que marcan la agenda del Congreso. El diputado Emilio López Sánchez, secretario de la Comisión de Justicia, explica las implicaciones de las reformas a la Ley de Amparo y advierte sobre los riesgos de limitar este instrumento ciudadano. El senador Saúl Monreal Ávila, presidente de la Comisión Jurisdiccional, subraya la importancia de que la revisión del T-MEC contemple el tema migratorio para brindar certidumbre a los connacionales en Norteamérica. Además, la periodista Alicia Salgado comenta los posibles efectos de las reformas al Código Fiscal que buscan fiscalizar en línea a las plataformas digitales. Un programa con la conducción de Álvaro Saúl Ruiz y la participación de Claudia Ivett, Alicia Salgado y Víctor Sánchez Baños.

