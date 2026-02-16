Videos
Reforma electoral en el Congreso: autonomía, financiamiento y riesgos en debate
En Desde las Cámaras, lo más relevante del quehacer legislativo en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Bajo la conducción de Ana Saraur, con las colaboraciones de Alicia Salgado, Claudia Ivett y Víctor Sánchez Baños, se analizan los temas clave de la agenda parlamentaria.
Reforma electoral y nuevo periodo legislativo: lo que viene en el Congreso
Arranca el periodo ordinario de sesiones y el Congreso entra en una fase clave. En Desde las Cámaras, analizamos lo más relevante de la agenda legislativa, la posible reforma electoral y las posiciones del PAN y el PRI.
Desde el Congreso: leyes clave, reforma electoral y el rumbo legislativo
La última sesión de la Comisión Permanente dejó definiciones relevantes en el Congreso.
Reforma electoral y anticorrupción: las claves del debate en el Congreso
La Comisión Permanente del Congreso avanza en su agenda mientras recibe y turna el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido.
Congreso en movimiento: Reformas, T-MEC y ajustes fiscales rumbo al nuevo periodo legislativo
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebra su segunda sesión del año y perfila la agenda que marcará el próximo periodo ordinario, que inicia el 1 de febrero.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión retomó sus trabajos este año
Adriana Sarur entrevista a la diputada federal de Morena estado de Jalisco, Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados
Desde las Cámaras: diálogo legislativo, economía y los retos del próximo año
Desde las Cámaras ofrece un recorrido por lo más relevante del trabajo legislativo en el Congreso mexicano.
El pulso del Congreso: acuerdos, reformas clave y los retos que marcarán el próximo año legislativo
Desde las Cámaras ofrece un recorrido por lo más relevante del trabajo legislativo en el Congreso mexicano.
Un país en redefinición: nueva Fiscal General y leyes clave rumbo al futuro
El panorama político y legislativo del país da un giro significativo. El Senado designa a Ernestina Godoy como nueva Fiscal General de la República, mientras la Cámara de Diputados aprueba la nueva Ley General de Aguas, una pieza central para la gestión sostenible del recurso más estratégico del país.
Reformas clave en el Senado y debate legislativo rumbo al cierre del periodo ordinario
El Senado ajusta la minuta de la Ley General en materia de extorsión mientras avanzan las consultas públicas sobre la nueva Ley General de Aguas.