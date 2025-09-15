Fiestas patrias 2025: entre la celebración, el costo y el impacto económico

Las fiestas patrias llegan con una derrama económica estimada en 37 mil 500 millones de pesos, pero también con críticas por los altos precios: en la CDMX una cena puede costar hasta 1,400 pesos por persona y asistir al Zócalo rondaría los 5,800. Horacio Villalobos señala que son “caras fiestas patrias” y Eduardo Ruíz Healy advierte que “todo está muy caro”. Este año también marca un hecho histórico: por primera vez una mujer dará el Grito de Independencia. En Jalisco, la polémica rodea al gobernador tras contratar a los Aguilar en medio del escándalo con Nodal. Todo esto sucede en la misma semana en que se presenta el Paquete Económico 2026, que proyecta un crecimiento de entre 1.8% y 2.8%, cifras que, para muchos, resultan difíciles de creer en el contexto actual.

