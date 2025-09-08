Aranceles y proteccionismo: ¿cuánto puede resistir México ante la presión de EE. UU.?

Los aranceles vuelven a sacudir la economía global: precios más altos, menor calidad y menos opciones para los consumidores. Mientras Estados Unidos adopta una política cada vez más proteccionista con el respaldo de una Corte complaciente, México enfrenta el reto de responder. ¿Es posible diversificar mercados o la dependencia con su mayor socio comercial seguirá marcando el rumbo?

