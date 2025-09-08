Derechos Humanos e Igualdad de Género en la Secretaría de Marina (SEMART)

En esta ocasión Claudia Ivett conversa con mujeres ejemplares de la secretaría de marina. La capitana María de los Ángeles Salinas es originaria de la ciudad de México. Ingresó a la escuela naval desde los 15 años.

Es licenciada en administración y cuenta con una maestría en finanzas. También tiene estudios especializados en presupuestos basados en resultados, coaching y liderazgo, transversalización de la perspectiva de género en la administración pública, igualdad sustantiva y empoderamiento de la mujer.

A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos como directora de logística de la universidad naval y subdirectora de seguimiento a las contrataciones de obra pública en el órgano interno de control de la secretaría de marina. Actualmente es directora de igualdad de género e inclusión de la secretaría de la marina.

La capitana de navío rocío iglesias avilés es doctora en administración pública, por el instituto de estudios superiores en administración pública. egresada de la licenciatura en ciencias políticas y administración pública en la universidad autónoma del estado de méxico.

Cuenta con diversos diplomados y cursos, como de sensibilidad de género, investigación académica e histórica, liderazgo y comunicación. y ha participado en seminarios y congresos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres migrantes mexicanas, ética y gobernanza, así como educación y desarrollo, entre otros.

Asimismo, se ha desempeñado en diversos cargos en la secretaría de marina, donde destacan jefa de difusión en la unidad de historia y cultura naval, subjefa de planeación y desarrollo institucional y subdirectora de desarrollo académico en la rectoría de la universidad naval.

Actualmente se desempeña como jefa de la unidad de promoción y protección de los derechos humanos de la secretaría de marina

