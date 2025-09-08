Félix Maldonado: del reto de dirigir mil extras en Bardo al rugido de Peter el Rojo

Félix Maldonado es actor, productor, director escénico, coordinador de talento y extras en cine, y a propósito de esta habilidad, platica sobre su trabajo en la película Bardo, de Alejandro González Iñárritu; narra su experiencia para movilizar a 1200 personas bajo su dirección, platica sobre la ambivalencia entre cumplir con las peticiones del director y tratar a las personas con respeto.

Ampliando su trabajo con coordinador de extras, comenta que él denomina al proceso de reunir y contratar a los extras como “cautivar” a la gente, pues explica la esencia de las escenas, y la película, para que se sientan personajes vivientes y no solo “extras”.

Respecto a su experiencia en teatro u ópera con elencos numerosos, Félix Maldonado relata que codirigió, apoyando en trazos escénicos, una ópera en McAllen con el tenor Macías de Oliveira. Subrayó la diferencia con el cine, señalando que en la ópera se subían solo tres escalones al escenario, a diferencia de correr 400 metros cerro arriba para Bardo.

En cuanto al monólogo ¡Homo Sapiens? basado en el cuento de Franz Kafka, Informe para una academia, detalló que es la historia de Peter el Rojo, un gorila cazado y llevado a un circo, que aprende a imitar a los humanos para escapar del cautiverio; considera que la obra es una metáfora de alguien que pide ser tratado con dignidad como ser humano.

Para la creación del personaje del gorila Peter el Rojo, mencionó que sus referencias incluyeron a King Kong para los movimientos y dimensiones, visitas a zoológicos, y el estudio de la biografía de Koko, el gorila más inteligente, y sus interacciones con Robin Williams, a quien considera uno de sus ídolos y el mejor amigo de Koko.