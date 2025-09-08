Agua en riesgo: soluciones globales y mexicanas para frenar el desperdicio

Esta semana platicamos del problema de agua que hay en México y el mundo, y cómo es posible solucionarlo intercambiando experiencias internacionales e implementando tecnología mexicana. Del 80% del agua que se utiliza en la industria en general, sólo el 20% se trata y el resto se desecha contaminada, por ello, que haya agua, no significa que ésta sea potable.

Además, el robo de agua potable, las fugas y otros problemas en los sistemas de distribución del agua, llega al 40% del líquido disponible, así es que es muy importante que se propongan soluciones innovadoras para disminuir la pérdida de agua y su contaminación. Algunas ciudades como Tokio, cuya pérdida es únicamente del 3%, ya están dando solución a este problema.