Adiós a un ícono: Giorgio Armani y el legado que transformó la moda | La de Ocho

En “La de Ocho”, Horacio Villalobos y Eduardo Ruiz Healy rinden homenaje al gran Giorgio Armani, quien falleció a los 91 años dejando una huella imborrable en la moda mundial. Desde su primer taller fundado con Sergio Galeotti hasta conquistar Hollywood con películas como American Gigolo y vestir a estrellas como Julia Roberts, Ricky Martin o Lady Gaga, Armani revolucionó el estilo masculino y femenino con diseños minimalistas que marcaron generaciones. Los conductores también conversan sobre la visita de Marco Rubio a México y el trasfondo político de su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, entre tensiones por seguridad y la sombra de las decisiones de Donald Trump. Un episodio que combina moda, política y reflexiones sobre cómo los grandes personajes y sucesos marcan época.

