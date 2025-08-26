Los Chatbots: Revolución del servicio al cliente

Esta semana platicamos de cómo la tecnología está mejorando la capacidad de las empresas para atender a sus clientes. 75% de las empresas mexicanas trabajan en implementar chatbots con IA en los próximos tres años; pues 65% de los consumidores mexicanos prefieren chatear con autómatas por su rapidez y precisión, no obstante, 40 % de las empresas considera que la falta de información es una de las principales barreras para poder implementar el uso de chatbots.

