Trump, visas y Venezuela: ¿política o cortina de humo? | La de Ocho

En La de Ocho, Eduardo Ruiz Healy y Horacio Villalobos analizan la última jugada de Donald Trump: el despliegue naval hacia Venezuela, la revisión de 55 millones de visas y el discurso antimigración. ¿Se trata de seguridad nacional o de una estrategia para desviar la atención del caso Epstein? Además, buenas noticias para México: la inversión extranjera directa creció más de 10% en el primer semestre, con un aumento histórico en nuevas inversiones. ¿Por qué sigue llegando dinero fresco al país a pesar de la incertidumbre y los aranceles?