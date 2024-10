La Importancia de tener testamento | Frente a Frente

El testamento es el acto por el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. En nuestro país durante el mes de septiembre, el Gobierno de México y las notarías ofrecen descuentos de hasta el 50% para su elaboración, y en algunos Estados del país se extiende hasta octubre.

El hacer un testamento evita gastos, pérdidas de tiempo y problemas a las familias. Ya que su principal función es la de establecer los parámetros por los cuales se va a regir la sucesión de una persona.

En el supuesto de no dejarse un testamento, la ley establece quiénes serían los herederos y en qué proporción. Esta situación puede provocar que la familia del difunto enfrente conflictos entre aquellas personas que consideren tener derecho a recibir los bienes, pues tendría que tramitarse un juicio sucesorio ante el juzgado para determinar el reconocimiento de herederos que en muchas ocasiones puede no coincidir con la voluntad de la persona que falleció y que no formuló testamento alguno.