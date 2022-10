Horóscopo semanal: ¿Qué te depara el futuro del 10 al 16 de octubre?

Estos días celebramos a nuestros libras y tenemos una Luna que lucirá preciosa y que influirá en algunos de nosotros en cuanto a sensibilidad y sentimentalismo, además andaremos más apasionados, por lo que aquí te dejo el horóscopo semanal para cada signo del zodiaco.

Horóscopo semanal del 10 al 16 de octubre

Horóscopo semanal: Aries

A meterle con todo a cerrar ciclos esta semana. Yo te veo con mucha actitud con mucha energía, vamos a ir cerrando esos pendientes para que no vengas cargando dudas complicaciones y angustias sobre todo en esta semana puede ser que te sientas muy contestatario muy rebelde, queriendo responder a aquello que no te hace clic que no va contigo. Yo te sugiero que escuches el punto de vista de los demás que no seas tan determinante que te abras un poquito aprender recuerda que si abrazamos las diferencias, aprendemos, crecemos y evolucionamos y bueno, si esas diferencias son irreconciliables, pues vale la pena mantenerte alejado de esas personas que te descomponen, que te sacan de quicio, así es que buena semana para adaptarte, para aprender, pero también para cerrar ciclos.

Horóscopo semanal: Tauro

Buena semana para entrevistas, buena semana para procesos que tienen que ver con nuevos proyectos, para pedir también aquello que te mereces, aquello que te corresponde; reconocimiento o economía. A veces somos como muy sutiles o estamos esperando a que el otro se dé cuenta de lo que valemos y bueno, como dicen por ahí, hay que cacaraquear al huevo. Esto significa también decir “yo lo hice, yo lo logré, yo hice esta aportación” y pues pedir ese reconocimiento que te mereces porque eres muy chambeador.

Horóscopo semanal: Géminis

Es una semana en la cual se te hace justicia, confía, ten fe en que se van a empezar a equilibrar las cosas. Es una buena semana para la inspiración y conexión para desarrollar tus habilidades perceptivas, no todo es como esperar que las cosas se solucionen mágicamente, también hay que hacer tu esfuerzo, pero es una semana en que vas a estar muy angelado, muy conectado y como te digo, se te va a hacer justicia en muchos aspectos. Sal a la naturaleza, contacta con estos seres energéticos que viven en ella para que te guíen en esta semana.

Horóscopo semanal: Cáncer

¡Qué bonita semana para ti! Fíjate que te sientes muy fuerte en el aspecto de la voluntad, vas a tener como mucho entusiasmo para llevar a cabo los proyectos, vas a sentirte con fuerza para poder ser punta de lanza e ir a la vanguardia para poner el ejemplo a los demás. Tienes tantas habilidades, tanto que compartir, que es una buena semana para expresarlo, no esperes a que los demás te lo pidan, no busques esas puertas sino ve y toca esos espacios en los que tú puedes expresar completamente tu creatividad, tus habilidades. Es una buena semana para lucirte.

Horóscopo semanal: Leo

Fíjate que me para ti me salen las dos cartas que hablan de abuso de confianza de fraudes de gente con doble intención; sí es que aléjate de todo aquello que sientas que no es derecho, que no es legal. ¿Si me explico? Es como una semana para que no caigas en promesas no caigas en cuentos de gente que no te da confianza, tienes que levantar mucho el radar para saber cuándo estás hablando con alguien que no es derecho, que no es claro porque si te salen cartas de abuso entonces aléjate de esas personas que no te causan confianza y también tu corazón. Procura ser muy claro en tus ofrecimientos, ser muy derecho y muy directo porque bueno, podemos tener esa tendencia a pasarnos de listo y que venga un pago por esto, cuando el karma se aplique. También va a ser importante esta semana para tomar decisiones y alejarte de todo aquello que no te aporta, que no te genera. Como cuando tú has aportado y no recibes lo mismo. Yo creo que es una semana de ya no seguirle invirtiendo ahí donde no eres valorado.

Horóscopo semanal: Virgo

Fíjate que es una semana de mucha reflexión de mucho a sentarte a pensar y analizar si vas por el buen camino, si necesitas hacer cambios, si ya es un momento de dejar de depender de los demás y empezar a tomar tus propias decisiones. Creo que es una semana en la cual es importante dejar fluir tu aspecto femenino y no importa que seas hombre, el aspecto femenino es ese aspecto de sensibilidad ese aspecto mágico también de conectarte con tus habilidades sensibles sensitivas que no solamente tenemos las mujeres, se habla mucho del sexto sentido de las mujeres, pero también los hombres lo tienen, permítete vivir ese aspecto mágico ese aspecto de la sacerdotisa del mago, que hacen que te conectes con tu Ser Superior y empiecen a suceder los milagros en tu vida.

Horóscopo semanal: Libra

Es una buena semana para cuidar todo lo que comes y lo que tomas porque puede ser que tengas tu estomaguito muy sensible, elimina todo aquello que puede ser como muy condimentado, como muy fuerte, porque traes el estómago muy sensible; también no te dejes llevar por los impulsos y por las reacciones viscerales porque puede ser una semana en la cual tengas que respirar profundo y no engancharte con lo negativo, debes seguir adelante, que nada distraiga tus proyectos, no te desvíes enganchándote con cosas que nada más te quitan la energía.

Horóscopo semanal: Escorpión

Es una semana en la cual te sugiero que no tomes decisiones, espera más tiempo analiza las cosas y piensa mejor, no te sientas obligado a tomar decisiones en las cuales sientas que vas a sacrificar algo importante, dosifica tu energía no la gastes de más, porque es una semana de estar tranquilo de descansar de reponerte y como te digo de no tomar decisiones viscerales.

Horóscopo semanal: Sagitario

Aguas con los gastos y con la cartera, hay que administrar bien todos los gastos que haces, lleva una lista. Piensa dónde se te está yendo ese dinero que de repente no supiste dónde quedó. A veces pagamos inscripciones o suscripciones de cosas que ni siquiera usamos, es una buena semana para administrarte mejor, también me salen cartas de pérdida de dinero, por eso te digo que seas cuidadoso con tu cartera, tu bolsillo y que veas a dónde se está yendo.

Horóscopo semanal: Capricornio

¿Cómo andas del dolor de cuerpo, las piernas los hombros o la espalda? No cargues cosas pesadas, procura no hacer esos movimientos que te lastiman, cuida de ti, cuida de cada paso que des, cuida de aquel dolorcito que está llamando tu atención, ve al médico, chécate, no lo dejes pasar, es buen momento para de hacerle caso a tu cuerpo. También hay proyectos planeados que no se están dando como esperas, todo está muy lento, no te precipites, los proyectos vienen bien, nada más tómate tu tiempo, esto tiene que ver con que no des pasos intempestivos queriendo avanzar cuando todo te está diciendo que te tomes este tiempo.

Horóscopo semanal: Acuario

Es una buena semana de manifestar tus sueños, tus proyectos, una semana de caminar, conocer lugares nuevos de vivir intensamente con todos tus sentidos los paisajes, los sabores, los olores. Es una buena semana para trabajar con el desarrollo de tus habilidades, aprender cosas nuevas, pulir y practicar lo que ya sabes, porque a veces aprendemos cosas que no llevamos a cabo.

Horóscopo semanal: Piscis

Esta semana te depara encuentros nuevos con personas que llegan a tu vida y que son positivas, ábrete a recibir nuevas amistades, personas de las cuales puedes aprender; sale alguien de Aries, Leo, Sagitario o alguien de Cáncer, Escorpión o Piscis. Serán muy positivas estas nuevas relaciones, así es que conoce gente, disponte a recibir y fortalecer tus relaciones personales porque es una muy buena semana para los afectos.

Así es que chicos esta es la tendencia para la semana que va de lunes 10 al domingo 16 de octubre. Yo te espero en mi sitio web María esther.com, tenemos nuevos cursos para el siguiente año ya están las inscripciones abiertas.

Te mando un abrazo con mucho cariño y nos leemos en una semana.

