Habrá Feria Nacional de la Michelada; te contamos los ricos detalles

Si te sientes de la patada, tómate una michelada . Bajo esa premisa y sabiendo que no hay nada mejor que una chelita para combatir el estrés de una semana de trabajo, el calor o para disfrutar un buen rato con los amigos o la familia, llega la Feria Nacional de la Michelada en la que la cerveza combinada será la protagonista y no te la puedes perder.

Así como lo lees, tal ha sido la popularidad de las Micheladas que ya tienen eventos como el que te vamos a contar y que son toda una celebración para esta bebida y sus combinaciones, que hacen que se vuelvan un infaltable en fiestas o reuniones y por eso te vamos a dar todos los detalles de la edición 2023 de la Feria Nacional de la Michelada.

¿Qué es una Michelada?

La michelada es una bebida mexicana que lleva cerveza mezclada, la mayoría de las veces con jugo de limón y sal, sin embargo, en las últimas épocas se ha vuelto una tradición agregarle picante, escarchados de sabores, y algunas salsas sazonadoras, lo que la ha convertido en el trago perfecto para combatir el calor y acompañar cualquier comida mexicana, así como cualquier evento. Todo esto ha hecho que este elixir se haya vuelto altamente popular en todo México.

¿Dónde es la Feria Nacional de la Michelada?

La Feria de la Michelada será en Puebla, en el municipio de San Andrés Cholula. Para ser exactos este evento se va a llevar a cabo en las instalaciones del Parque Intermunicipal ubicado en la calle 10 poniente número 304, San Juan Aquihuac a un costado de la Pirámide de Cholula y es un gran pretexto para visitar ese Pueblo Mágico del bajío de nuestro país y pasarla muy a gusto echándose unas cuantas micheladas.

¿Cuándo será la Feria de la Michelada?

Este magno evento se llevará a cabo los días 30 y 31 de marzo y el 1 y 2 de abril en la Pirámide de Cholula en Puebla. No olvides que la entrada será libre y para toda la familia.

¿Qué habrá en la Feria Nacional de la Michelada?

Entre la variedad de micheladas te podrás encontrar con Licuachelas, Rotochelas, Cerillos, Kittychelas y hasta Babochelas que formarán parte de los más de tipos de esta bebida que habrá en la Feria Nacional de la Michelada. Además, habrá área de comida, estancia infantil concursos y una Rotochela gigante.

Y por si aún no estás convencido de asistir ya se habla de que el mismísimo Medio Metro estará en la Feria de la Michelada como invitado especial.

No lo pienses más y prepaárate para lánzarte a la Feria Nacional de la Michelada y recuerda que si no eres de Puebla o no quieres ir tan lejos, en nuestra sección Tiempo Libre encontrarás otras opciones para armar un gran plan y pasarla genial con tus amigos o familia.

