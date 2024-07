Desde Muy Muy Lejano, Shrek 2 regresará a los cines en esta fecha

Una de las franquicias favoritas de chicos y grandes es Shrek y este 2024 se cumplen 20 años del estreno de Shrek 2 y para celebrarlo regresará a los cines para que todos puedan revivir las aventuras del ogro y Burro.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo y en qué cines se reestrenará Shrek 2?

Shrek esta basada en un libro de William Steig y cuenta la historia de un ogro que decide dejar su hogar para conocer el mundo. DreamWorks la llevó a la pantalla grande y fue un éxito rotundo y se convirtió en una franquicia.

Posteriormente se produjo el spin-off de El Gato con Botas , hubo especiales de televisión y un musical en el teatro.

En 2001 se estreno la primera película del ogro y para 2004 se lanzó la segunda parte y por ello, Cinemex celebrará los 20 años de Shrek 2 proyectándola de nuevo.

Mediante redes sociales, Cinemex compartió que en agosto de 2024 Shrek 2 regresará a sus pantallas; sin embargo, no se ha dado a conocer la fecha exacta, pero en adn40 te mantendremos informado.

¡Que comience la fiesta! Mesa, mesa que más aplauda vendrá a Cinemex este agosto.

¡Shrek 2 está de regreso por su 20° Aniversario!

Espérala muy pronto. 🙌🏻 pic.twitter.com/rUDZp8PaPb — Cinemex (@Cinemex) July 3, 2024

Curiosidades de la película Shrek 2

Shrek 2 se convirtió en la película más vista de 2004 al recaudar 441 millones 226 mil 247 dólares.

El material extra del Blue-Ray ‘Shrek: The Whole Story’ (2010) tenía un audio en el que Andrew Adamson decía a los coeditores Kelly Asbury y Conrad Vernon que planeaba transformar a la Dragona en un pegaso o unicornio cuando burro bebió la pócima ‘Felices por siempre'; sin embargo, la idea no se llevó a cabo.

En la escena donde Shrek husmea en el cuarto de infancia de Fiona aparece un cuadro de Justin Timberlake.

Durante su estancia en Muy Muy Lejano, Burro y Shrek tienen un encuentro con la policía y después de una persecución uno de los oficiales encuentra un sobre lleno de ‘catnip’ en el boso de Gato, pero la broma no tuvo sentido en el doblaje pues describieron el paquete como “arena para gatos” cuando la hierba gatera o catnip es utilizado para relajar a los michis.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información een tus manos.