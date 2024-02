¿Quién hace la voz de Fiona de Shrek en español?

En el mundo del doblaje en español latino, pocas voces son tan reconocibles y versátiles como la de Dulce María Guerrero Múzquiz Navarro, conocida profesionalmente como Dulce Guerrero. Esta destacada actriz mexicana de teatro, doblaje, locución y directora de doblaje, ha dejado una huella imborrable en el corazón de los aficionados al cine y la televisión, especialmente por prestar su voz a la princesa Fiona en la aclamada franquicia de Shrek . Sin embargo, su talento no se limita a este icónico personaje, ya que su carrera abarca una impresionante variedad de roles que han marcado a generaciones.

Con más de 20 años de experiencia, Dulce Guerrero ha demostrado su habilidad para dar vida a una amplia gama de personajes, desde heroínas de acción hasta princesas animadas. Entre sus roles más destacados se encuentran Ororo Munroe/Storm en el Universo Cinematográfico de X-Men, Anastasia en la película homónima, Gloria en la franquicia de Madagascar, Séfora en El príncipe de Egipto, Tsunade en Naruto, y Sandi Griffin en Daria. Además, Guerrero es la voz recurrente de actrices de renombre como Nicole Kidman, Cameron Diaz, Halle Berry, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Liv Tyler y Charlize Theron.

A diferencia de otros actores de doblaje que se especializan en un solo tipo de personaje, Dulce Guerrero ha demostrado una impresionante flexibilidad, adaptándose tanto a películas de acción real como a animaciones y anime, donde ha prestado su voz a personajes femeninos jóvenes e incluso niños.

La formación y trayectoria de Dulce Guerrero, la voz de la princesa Fiona

Dulce Guerrero es Licenciada en Arte Dramático por un Instituto de Arte Escénico y Licenciada en Comunicación por la UNAM. Además, ha perfeccionado su arte a través de talleres con figuras destacadas como Antonio González Caballero. Su incursión en el mundo del doblaje fue en parte gracias a su conocimiento de Cynthia Alfonzo y Rubén Trujillo, lo que la llevó a explorar esta faceta de la actuación donde rápidamente se destacó desde su primer trabajo en la serie Superboy en 1991.

Más allá de su trabajo detrás del micrófono, Dulce Guerrero es una ferviente defensora del doblaje mexicano, promoviendo la importancia y el reconocimiento de esta forma de arte. Su dedicación y pasión por el doblaje han contribuido a mantener un alto estándar de calidad en la industria, asegurando que las audiencias hispanohablantes disfruten de versiones dobladas que respeten, o en su defecto, trasciendan, y capturen la esencia de los personajes originales.

El talento y dedicación de Dulce Guerrero ha sido reconocido en múltiples ocasiones, incluyendo un premio Bravo otorgado por la Asociación Rafael Banquells en 2003 como Mejor Actriz por su interpretación de Alicia Nash en Una mente brillante. Además, su voz ha trascendido el ámbito del doblaje, siendo también una locutora comercial destacada en campañas para marcas líderes en el mercado.

¿Quién hace la voz de la princesa Fiona en inglés?

Cameron Diaz, la actriz que interpretó a la princesa Fiona en Shrek, es una de las personalidades más populares y versátiles en Hollywood. Su carrera abarca desde comedias románticas hasta dramas, pasando por películas de acción y animación.

Después de iniciar una carrera en el modelaje, su primer trabajo como actriz fue en un cortometraje She’s No Angel de 1992 dirigido por John Rutter. Posteriormente incursionó junto a Jim Carrey en su papel de Tina Carlyle en La Máscara de 1994.

A partir de ahí, su carrera despegó con éxitos como La boda de mi mejor amigo, Algo pasa con Mary, La cosa más dulce o Los ángeles de Charlie. También prestó su voz a la princesa Fiona en la saga Shrek, y demostró su talento dramático en películas como Vanilla Sky, Gangs of New York, En sus zapatos o The Holiday.

