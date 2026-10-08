CDMX se llenará de color y luces con el Paseo de Alebrijes Iluminados 2026; fecha y horario

Si aún no tienes planes para este fin de semana, en al CDMX se llevará a cabo el Paseo de Alebrijes Iluminados para que disfrutes de un recorrido nocturno lleno de color.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿Cuándo y a qué hora es el Paseo de Alebrijes?
El Paseo de Alebrijes Iluminados se llevará a cabo el sábado 10 y domingo 11 de octubre a las 19:00 horas desde el Museo de Arte Popular ubicado en Revillagigedo 11, esquina con Independencia con dirección a la Alameda Central. Ahí, los alebrijes pasearán por los corredores hasta las 21:00 horas.
Cabe mencionar que este evento nació en 2014 cuando 10 figuras recorrieron por primera vez las calles del Centro Histórico y ahora ya son más de 40 piezas.
¿Cuál es el origen de los alebrijes?
Pedro Linares López es el artesano a quien se le atribuye la creación de los alebrijes, se especializó en piñatas, máscaras de carnaval y figuras de papel maché.
Según un relato, Linares enfermó y durante un episodio de fiebre soñó con un bosque habitado por criaturas fantásticas que combinaban partes de diferentes animales, cuernos, alas y colmillos.
Así que cuando se recuperó comenzó a recrear esas figuras en papel y cartón y con el tiempo se volvieron objetos de gran tamaño elaboradas con estructuras de alambre o carrizo recubiertas de capas de papel.
Linares obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1990 y dos años mas tarde, el 26 de enero murió a los 86 años.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.