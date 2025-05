Que la fuerza te acompañe: Eventos gratuitos en CDMX y Edomex para celebrar el Día de Star Wars 2025

El Día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo como un tributo global a la icónica saga creada por George Lucas. En 2025, CDMX y Edomex ofrecen actividades temáticas y gratuitas para que todos los fanáticos disfruten esta fecha galáctica. En adn40 te compartimos los eventos imperdibles para que chicos y grandes sientan el poder de “la fuerza”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Por qué en el 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars?

La frase “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe) dio origen a este día especial. Su parecido en inglés con “May the 4th” convirtió el 4 de mayo en una fecha simbólica para los seguidores de Star Wars. Lo que empezó como una celebración de fans, hoy reúne a millones de personas alrededor del mundo.

Eventos en CDMX y Edomex para celebrar el Día de Star Wars

Star Wars Convention Vol. 8 en Churubusco

En el Centro de Convenciones Churubusco habrá:

Cosplay Exhibiciones Sesiones de doblaje

Participarán Victor Hugo Aguilar (voz de Darth Vader), Jesse Conde y otros talentos. Horario: 4 de mayo, de 11:00 a 17:00 horas Entrada: Gratuita

Estampillas galácticas en el Palacio Postal

Una exposición de estampillas de Star Wars estará abierta en el Palacio Postal, con una selección que mezcla arte y filatelia. Fechas: Del 3 al 28 de mayo Entrada: Gratuita

Maxi Rodada Star Wars en CDMX y Edomex

Fans de la bicicleta podrán unirse a una rodada galáctica desde varios puntos de la ciudad y el Estado de México. El recorrido finalizará en el Lago de Guadalupe Fecha: 4 de mayo Entrada: Gratuita

Museo Estelar en la Benito Juárez

Este espacio alberga más de 6 mil piezas relacionadas con Star Wars. Ideal para coleccionistas y curiosos Fecha: 4 de mayo Entrada: Gratuita con reservación previa

Fan Fest Coapa: Una celebración familiar

En el Deportivo SME Coapa se celebrará el Fan Fest con bodas temáticas, concursos y repostería inspirada en la saga Horario: 4 de mayo, de 11:00 a 18:00 horas Entrada: Gratuita



VIDEO: Así se vivió el concierto sinfónico de Star Wars en la CDMX [VIDEO] Te contamos cómo se vivió el concierto sínfónico de Star Wars en la Ciudad de México, como parte de los festejos de este 4 de mayo-

Celebra el Día de Star Wars en grande

No te pierdas la oportunidad de celebrar el 4 de mayo, Día de Star Wars 2025, con estas actividades para todos los gustos. Vive la emoción galáctica con tu sable, tu casco o simplemente tu entusiasmo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.