Reportan intento de asalto a joyería en Plaza Antara

La tarde de este 26 de junio se reporta una intensa movilización en Plaza Antara por un presunto asalto que ocurrió en la plaza comercial, a través de videos que circulan en redes se observa a sujetos con un mazo.

Reportan intento de asalto a joyería de Plaza Antara; no hay detenidos

🚨 #AlertaADN



Reportan intento de asalto a joyería de Plaza Antara; no hay detenidos pic.twitter.com/LDUBjraSmH — adn40 (@adn40) June 27, 2023

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué ocurrió en Plaza Antara?

A través de redes sociales se observan cuatro hombres con mazos rompiendo los vidrios de una joyería en Plaza Antara, pese a que en la plaza aún tiene gente que observa y graba el hecho. Tres de ellos golpean el vidrio y uno de ellos al parecer vigila. Por este hecho, el Centro Comercial está cerrado.

No hubo detonaciones de armas de fuego

A través de sus redes sociales, la alcaldía Miguel Hidalgo aseguró que no se tiene el reporte de personas lesionadas por este intento de asalto y ya fueron desplegados elementos policiales.

La Alcaldía Miguel Hidalgo informa sobre el intento de asalto en la Plaza Antara: NO hay personas lesionadas, las autoridades y nuestro equipo de seguridad ya se encuentra en la zona para realizar lo conducente.

La Alcaldía Miguel Hidalgo informa sobre el intento de asalto en la Plaza Antara: NO hay personas lesionadas, las autoridades y nuestro equipo de seguridad @BlindarMH🛡️ ya se encuentra en la zona para realizar lo conducente.



Mantente informado a través de canales oficiales. — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) June 27, 2023

No se concretó el asalto

De acuerdo a los testigos, se empezó a escuchar ruidos y pensaron que se trataba de balazos, pero al acercarse vieron que eran cinco sujetos los que estaban golpeando los vidrios con mazos y hachas pero no lograron romper los vidrios. Relataron que aunque los guardias de seguridad se acercaron, estos no pudieron hace nada ya que no están armados, mientras que la alerta de la plaza sonaba, pero al no poder romper los vidrios, los delincuentes se dieron a la fuga.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.