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/Seguridad/Video

Grupos criminales se enfrentan en San Francisco de Borja, Chihuahua

Se registró un enfrentamiento entre grupos criminales en el camino a San Francisco de Borja en Gran Morelos, en el estado de Chihuahua.

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Por: Adriana Pacheco