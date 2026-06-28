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Seguridad
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Grupos criminales se enfrentan en San Francisco de Borja, Chihuahua
Se registró un enfrentamiento entre grupos criminales en el camino a San Francisco de Borja en Gran Morelos, en el estado de Chihuahua.
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Publicado
28/06/2026
🕐
20:04
Por:
Adriana Pacheco
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