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/Seguridad/Video

Hombres entran a robar a escuela de baile en la colonia Narvarte Poniente

Dos hombres entraron a robar una escuela de baile ubicada sobre Eje 4 Xola y Enrrique Rebsamen colonia Narvarte Poniente alcaldía Benito Juárez

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Por: Adriana Pacheco