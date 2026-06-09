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/Seguridad/Video

Feroz enfrentamiento en Durango deja lesionados y autos asegurados

Un violento choque armado entre autoridades y delincuentes en Casa Blanca, Durango, deja múltiples personas lesionadas y vehículos asegurados.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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