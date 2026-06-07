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/Seguridad/Video

Madre da cinturonazos a su hijo por robar

Una madre visiblemente harta amarró a su hijo a un poste de luz y le dio de cinturonazos después de que aparentemente cometiera un robo

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Por: Adriana Pacheco
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