Sigue impune el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch indicó que las investigaciones continúan y va más de una docena de personas detenidas.

Al momento se han reportado 13 detenidos en varios operativos en la CDMX y Edomex, además se emitieron órdenes de aprehensión contra seis de los detenidos por su presunta participación en el homicidio.