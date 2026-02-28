Arriban 300 elementos de Infantería de Marina a Puerto Vallarta para reforzar seguridad

Los elementos de la Marina arribaron al muelle Número 3 de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Puerto Vallarta, Jalisco para reforzar la seguridad debido a que se han registrado diversos actos de violencia en establecimientos y vía pública.

El ARM “Usumacinta” cuenta con una capacidad de transporte de dos compañías anfibias de Infantería de Marina con su equipo táctico y armamento orgánico, 18 vehículos de asalto anfibio y dos mil toneladas de carga sobre la cubierta de tanques.

